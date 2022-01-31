2022 yılı ehliyetsiz motor kullanma cezası ne kadar? Cezalar yükseldi!

Yeni yıl güncellemeleri ile birlikte ehliyetsiz araç kullanan insanlar için de cezalarda güncellemelere gidildi. Böylece ehliyetsiz motosiklet kullanan vatandaşların alacağı ceza da yükseldi.

EHLİYET YANINDA BULUNDURMAMA CEZASI NE KADAR?

Her sürücü trafiğe çıktığında ehliyet belgesini de beraberinde bulundurmak mecburiyetindedir. Ehliyetsiz araç sürücüsüne kesilen ceza konusunda ayrıntılı açıklamayı aşağıda anlattık.

Ehliyeti olduğu halde ehliyetsiz trafiğe çıkan bir sürücüye ise 427 TL ceza verilir. Erken ödemesi durumunda indirimli ödeme gerçekleştirebilir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?

- Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2022 yılında 3674 TL'dir.

- Ehliyet sınıfına uymayan bir araç sürme cezasıysa 1823 TL olarak belirlendi.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI TAKSİTLENDİRME İŞLEMİ

Taksitlendirme işlemi gerçekleştirmek için Vergi Dairelerine başvuru gerçekleştirmeniz lazımdır. Bununla beraber bu işlemi gerçekleştirmek için ilk 30 gün içinde başvuru gerçekleştirmeniz lazımdır. 30 günlük zamanı aşmanız durumunda taksitlendirme işlemi olamaz.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI ÖDENMEZSE NE OLUR

Verilen bir cezanın ödenme zamanı 30 gündür. 15 gün içerisinde yatırılan trafik cezasına yüzde 25 indirim yapılır. 30 gün zamanın geçmesi durumunda ise, her ay için yüzde 5 faiz konur. Ayrıca taksitlendirme ve indirim olanağı da ortadan kalkmış olur. Aradan geçen zaman içinde alakalı kişi gene de ödeme gerçekleştirmez ise icra takip işlemi yapılır.

2022 EHLİYETSİZ MOTOSİKLET KULLANMA CEZASI

- 2022 yılı ehliyetsiz motosiklet kullanma cezası, motosiklet sahibinin ehliyetsiz olması durumunda 3 bin 674 TL olarak belirlendi.

- Motosikletin sahibi dışında biri ehliyetsiz şekilde kullanıyorsa, o kişinin alacağı ceza miktarı 7 bin 348 TL'dir.

Cezasını erkenden ödeyen vatandaşlar, yüzde 25 daha düşük ücret öderler. Haber365