2021 yılı enflasyonu açıklandı!

Memur ve işçi zamlarının belirlenmesinde de rol oynayacak Aralık ayı enflasyon rakamları için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri bekleniyordu.

Milyonlarca kişinin beklediği TÜİK Aralık ayı enflasyon verileri bugün açıklandı.

TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 36,08 olarak açıklanırken, Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 arttı.