2021 Ağustos ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon ne zaman açıklanacak?

2021 Enflasyon beklentileri büyük ölçekte merak konusu oldu. Peki Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon hangi tarihte açıklanacak 2021? Ağustos enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2021? Ağustos ayı enflasyon tahmini merak konusu oldu. Ağustos 2021 TÜİK enflasyon beklentisi ne kadar?



Enflasyon rakamları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. AA Finans'ın, Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi nihayet sonuçlandı. Enflasyon beklentileri ise büyük ölçekte merak konusu. Peki Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte 2021?



ENFLASYON RAKAMLAIR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.



ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.