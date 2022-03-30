12. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını açtı

Van'da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen ve 5 gün sürecek olan ‘Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

EKONOMİ 30.03.2022, 09:48
12. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını açtı

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, 80 stantta yaklaşık 200 marka tanıtılıyor. Fuarın açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı Hamdi Büyüktaş, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van TSO Başkan Yardımcısı Şefik Eren, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, oda başkanları, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Daha önce düzenlenen buzağı güzellik yarışmasında dereceye giren çiftçilere Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından ödüllerinin vermesi ile başlayan program, kurdele kesimi ile devam etti. Açılışta konuşan Vali Bilmez, Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın da 12'ncisini düzenlediklerini belirterek, Van’ın; Türkiye'de en güzel fuarcılık yapılan kentlerden biri olduğunu söyledi. Van’da bu yıl üçüncü fuarı düzenlediklerinin altını çizen Bilmez, "Kentimiz bir hayvancılık merkezi.

Ama sadece canlı hayvan üretip, canlı hayvan satan bir kentiz. Oysa kentimizin bugün bir kavurma markası olmalıydı. Eti işleyip pazarlayan bir kent olmalıydık. Türkiye'de en çok peynir üreten kentiz ama maalesef Türkiye genelinde satılan bir peynir markamız yok. Bizim tarım ve hayvancılık ürünlerimizi işleyip pazarlamamız lazım" dedi.

Bu fuarın sadece Van'ın olmadığını, bölgesel bir fuar olduğunu vurgulayan Bilmez, "Bu fuar Van'da düzenleniyor ama bölgesel bir fuar. Onun için kim düzenlerse düzenlesin bu tür fuarlara hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bir daha asla kaldırımda, parkta, bahçede fuarlara müsaade etmiyor, bununda bilinmesini istiyoruz. Ben bu duygularla emeği geçen herkesi tebrik ediyor, fuarın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı Hamdi Büyüktaş ise “Van’ın tarımla ilgili yatırımlarda teşvik edilmesi gereken bir il olduğunu düşünüyorum. Bu tür organizasyonlar hem tarım makineleri hem tarım çalışanlarını, aynı zamanda çiftçiyi bir araya getiren güzel etkinliklerdir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de, Van’ın tarım ve hayvancılık ili olduğunu belirterek, “3.5 milyon civarında küçükbaş hayvanla Türkiye’de birinci sırada, 200 bin büyükbaş hayvanla iyi bir yerdeyiz. Biz çok ciddi yayla ve mera yüzölçümüne sahibiz. Ancak maalesef tarım için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü iklim şartları ve lojistik masrafların yüksek olmasından dolayı tarımda istediğimiz verimi alamıyoruz.

Verimli tarım yapamadığımızdan dolayı sezon sonunda hayvanların büyük bir kısmını satmak zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı hayvancılığı ileri götüremiyoruz. Hayvancılığı iyi bir yere getirmemiz için tarım ve hayvancılık için pozitif destek istiyoruz” dedi.

12. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Koordinatörü Veysi Uygun ise 5 gün sürecek fuarın tarım teknolojileri, traktör, tarım aletleri, tohum ve tarımsal mekanizasyon üzerine kurulduğuna yer vererek, “Fuarımızda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 5 gün boyunca ücretsiz fidan dağıtılacak. Fuarımız Türkiye’de konuşulan bir fuar ve artık belli bir şablona oturmuş durumda. Katılım yüksek. Pandemi sürecinden sonra beklediğimiz rakamların çok ilerisinde bir rakama ulaştık. Ben fuarın ilimize, bölgemize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından protokol stantları tek tek gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

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