YYÜ öğretim üyeleri dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanları arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 200 bin 409 bilim insanının yer aldığı listeye Van’dan da 5 isim girdi.

EĞİTİM 19.10.2022, 17:18
YYÜ öğretim üyeleri dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

10 Ekim 2022 tarihinde Elsevier veri tabanında yayınlanan ve 2021 alıntı yılına göre ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi; "Kariyer boyu etki" ve "Yıllık etki (2021 yılı çalışmalar)" olarak iki kategoride listelendi. Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm_indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanıldı.

22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında ilk yüzde 2'lik dilime giren 200 bin 409 bilim insanının yer aldığı listeye Van YYÜ’den de Prof. Dr. Cemil Tunç, Prof. Dr. Yavuz Yardım, Doç. Dr. Halil Durak, Doç. Dr. Zübeyir Huyut ve Doç. Dr. Zafer Ceylan girmeyi başardı.İHA

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