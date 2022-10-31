YYÜ öğrencilerinin ulaşım sorunu devam ediyor

Yeni eğitim öğretim döneminin açılmasıyla birlikte öğrenciler halk otobüsleri ve minibüslerde yoğunluk oluşturdu. 30 bin öğrencisi bulunan kampüs durakları önünde ise okul gidiş-geliş saatlerinde uzun kuyruklar oluşuyor.

Öğrenciler havalarında soğumasıyla birlikte evlerine veya dershaneye gitmek için dakikalarca otobüs beklemek zorunda kalıyor. Öğrenciler, kahraman bekliyor Gerek merkez kampüs duraklarında, gerekse kampüs içindeki duraklarda hergün metrelerce kuyruk oluşturan öğrenciler, bu sorunu Van'ın gündeminden kaldıracak kahraman aradıklarını belirttiler.

Ücretsiz kart verildi, araç yetersiz! Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri tarafından öğrencilere dağıtılan ücretsiz ulaşım kartları sevinçle karşılanmıştı. Hergün metrelerce kuyrukların oluştuğu duraklarda öğrenciler isyan etti. Ücretsiz kart verileceğine, ek sefer düzenlemesinin getirilmesinin yerinde olacağını belirttiler.

Van Hakimiyet