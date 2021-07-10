Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 26 Haziran 2021’de TYT sınavını, 27 Haziran 2021 tarihinde AYT ve YDT sınavını gerçekleştirdi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı?

YKS sonuçları açıklandı mı?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.