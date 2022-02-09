YKS sınavı başvuruları ne zaman? Başvurular başladı mı?

YKS sınavına girecek olan adalar sınav başvuru tarihini heyecanla bekliyor. Peki YKS sınavı başvuruları ne zaman?

2022 YKS sınavı ne zaman?

Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin yıl boyu hazırlandığı YKS sınavı için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran öğrenciler 2022 YKS sınavı başvuruları için hazırlıklara başladı. 18-19 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavı için başvurular 11 Şubat'ta başlayacak ve 7 Mart'a kadar devam edecek.

YKS 2022 başvurusu ne zaman?

202 YKS başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak? YKS’nin, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek. Sınavların geç başvurusu ise 16 Mart ile 17 Mart arasında gerçekleştirilecek.