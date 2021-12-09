Yerli Malı Haftası şiirleri 2021! En güzel ve en anlamlı yerli malı haftası şiirleri

Aralık ayına girmemizle beraber yerli malı kutlamaları için hazırlıklar başladı. Öğrenciler ve öğretmenlerin en sevdiği kutlamalardan biri olan Yerli Malı etkinlikleri için şiirler sözler araştırılıyor. Peki Yerli Malı en güzel an anlamlı şiirler neler? 2021

EĞİTİM 09.12.2021, 09:57 09.12.2021, 10:01
Yerli Malı Haftası şiirleri 2021! En güzel ve en anlamlı yerli malı haftası şiirleri

Aralık ayına girmemizle beraber yerli malı kutlamaları için hazırlıklar başladı. Öğrenciler ve öğretmenlerin en sevdiği kutlamalardan biri olan Yerli Malı etkinlikleri için şiirler sözler araştırılıyor. Peki Yerli Malı en güzel an anlamlı şiirler neler? 2021

Çocuklar

Tutum haftası geldi,

Bizlere neşe verdi.

Yerli yemişlerimiz,

Hep birden dile geldi.

Portakal

Portakal tatlı serin

Başıdır yemişlerin.

Onda güneşin rengi,

Parlar gibidir sanki

Portakal sulu sulu,

İçi vitamin dolu.

Adana, kozan, dörtyol,

Git ağaçtan ye bol bol.

Elma

Amasya elmasıyım,

Meyvelerin başıyım.

Al sarı yanağım var,

Beni yersen kan yapar.

Armut

Armudu unutmayın,

Onu da baştan sayın.

Ne güzeldir kokusu,

İçi dolu ballı su.

Üzüm-İncir

Üzümle incir ikiz,

Onlardan vazgeçemeyiz,

Yaz güneşinde olmuş,

İçine şeker dolmuş.

Kestane

Hoş değil mi kestane?

Alırsın tane tane.

Sırtlarını çizersin,

Kızgın küle dizesin.

Pişsin tatlı tatlı ye,

En güzel besin diye.

Fındık

Giresun zengin olsun,

Cebiniz fındık dolsun.

Kırılır çıtır çıtır,

Hem besler, hem ısıtır.

Ceviz

Cevizi de unutma,

Beslenmek zorundasın.

Pestiline sar da ye,

Kuvvet versin diyorsan.

Mandalina

Adımdır mandalina,

Sağlık veririm sana.

Pek sevimli meyveyim,

Bol bol yiyin bakalım.

Nar

Çiçek olur açılırım,

Mercan gibi saçılırım.

Hastaya nar sorulmaz,

Şurubuna doyulmaz.

Kayısı

Malatya kayısısı,

Yemişlerin nazlısı

Pestili de yapılır,

Yiyenler pek bayılır.

Şeftali

Bursa’nın şeftalisi,

Kilodur bir tanesi.

Şeftaliyi kim sevmez,

Tadına doyum olmaz.

Ayva

Sarı sarı rengim var,

Ne güzel de kokarım.

İstersen reçel yap ye,

İstersen kompostomu.

Çocuklar

Kutlu olsun hafta bize,

Meyveler geldi dile.

Hepinizi seveceğiz,

Güzel güzel besleneceğiz.

Yerli Yemiş Yiyelim

Yerli yemiş yiyelim

Yerli kumaş giyelim.

Ülkemizin malları

Sağlam olur bilelim.

Başka ulustan alma

Sakın alıp kullanma.

Dışarıdan gelen mallar

Yararlı olur sanma.

Yabancının malını

Gitsin başkası alsın.

Şaşırma hiç yolunu

Paramız yurtta kalsın.

Yorumlar (0)
5
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 16 36
2. Hekimoğlu Trabzon 16 34
3. Sivas Belediyespor 16 30
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 16 30
5. Afjet Afyonspor 16 28
6. Çorum FK 16 28
7. Bodrumspor 16 27
8. Ankaraspor 16 26
9. Somaspor 16 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 16 26
11. İnegölspor 16 24
12. Serik Belediyespor 16 23
13. Etimesgut Belediyespor 16 20
14. Diyarbekirspor 16 18
15. Turgutluspor 16 18
16. Sarıyer 16 15
17. Ergene Velimeşespor 16 11
18. Adıyaman FK 16 10
19. Kahramanmaraşspor 16 6
20. Niğde Anadolu FK 16 5
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10