Vanlı kadınlara sosyal medyada algı ve manipülasyon konulu eğitim verildi

Edremit Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Memur-Sen TOKİ, Mehmet Akif İnan Yaşam Merkezi’nde kadınlara Sosyal Medyada Algı ve Manipülasyon konulu konferans verdi.

Sosyolog, Aile Danışmanı ve Çocuk gelişimci Şeyma Altın tarafından verilen konferansta algı ve manipülasyon nedir, sadece sosyal medyada mi algıya maruz kalırız, algı ve manipülasyonun hedef kitlesi, özgürlük, barış, eğitim, sağlık kavramlarının algı ve manipülasyonculara hizmeti, çağın meşhur hastalığı panik atak ve depresyon, sosyal medyadaki oyunların çocuklar ve yetişkinler üzerindeki etkileri, bu tür algı ve manipülasyonlara maruz kalmamak için neler yapabiliriz gibi başlıklar ele alındı.

Kadınların yoğun katılım sağladığı konferansta konu ile ilgili bir konuşma yapan Sosyolog Şeyma Altın; “Toplum olarak sosyal medyayı aktif kullanan bireyleriz. Özellikle ev hanımları bu tür platformları kullanırken farklı algılara kapılabiliyorlar. Sonrasında ise aile içi şiddet ve çatışmalar meydana geliyor. Bizler bu tarz algıların ve manipülelerin ortadan kaldırılmasına yönelik özellikle kadınlarımız için düzenlenen bu tarz eğitim seminerlerini, konferansları önemsiyoruz.

Umarım faydalı bir konferans olmuştur. Katkılarından dolayı Edremit Belediye Başkanı Sayın İsmail Say’a ve nezdinde tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Örneklemlerle süren konferans, soru cevap şeklinde son buldu.