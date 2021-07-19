banner56

Vanlı çocuklar Urartuca kurslarında eğitim alıyor

Van’ın Gürpınar Yavuz Selim Ortaokulunda telafi eğitimleri kapsamında açılan Urartuca kursunda 12 öğrenci eğitim alıyor.

EĞİTİM 19.07.2021, 11:34
Vanlı çocuklar Urartuca kurslarında eğitim alıyor

Dünyada 38 kişinin okuyup yazabildiği Urartuca'yı Türkiye'de yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kurs açıldı. Telafi eğitimleri kapsamında açılan ve 12 kişinin eğitim gördüğü kursu ziyaret eden Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, “Dünyada çok az kişinin bildiği bir dil olan Urartu dilini buradaki gençler öğreniyor. Çocuklar heyecanla, keyifle buradalar. Çünkü bu dili öğrenmek için buradalar. Sayın Bakanımızın burada ortaya koymak istediği çalışmada bu. Öğrenciler, burada kaybolan bir dili öğrenerek aynı zamanda bir kültür elçiliği yapacaklar. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“12 öğrencimize Urartuca dilini öğretmeye çalışıyoruz”
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise korona virüs nedeniyle öğrencilerin sosyal aktivitelerden uzak kaldığı, empati duygusunu kaybettiği, ekran karşısında donuklaştığı bir sürecin sonunda Milli Eğitim Bakanlığının öğrencileri tekrar aktif hale getirmek için bu telafi eğitimlerini başlattığını ifade ederek, “Bizlerde bu kapsamda Yavuz Selim Ortaokulumuzda, geçmişimizin bir kültürü olan köklü Vanımızın bir tarihini ortaya çıkarmak ve bu tarihi yaşatmak için buradaki 12 öğrencimize Urartuca dilini öğretmeye çalışmaktayız. İnşallah çocuklarımız bu dili öğrenecekler. Vanımızın kadim kültürünün ortaya çıkması için ciddi bir çalışmaya imza atılmıştır. Ben başta bakanlığımız olmak üzere YYÜ hocalarımıza ve okul yönetimimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz bu kursa çok istekli”
Yavuz Selim Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Selami Yıkar da, öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde öğrenmiş oldukları Urartular hakkında bilgi edinmeleri istediklerini belirterek, “Özellikle çevremizde Urartu döneminden kalan Van Kalesi, Minua Kanalı ve Çavuştepe Kalesi gibi somut kalıntıları öğrencilerimizin inceleyerek, yerinde görerek ve okulda öğrendikleri bilgileri içselleştirerek kendi yollarına devam etmelerini istedik. Öğrencilerimiz bu kursa çok istekli. Dünyada Urartuca’yı bilen 38 kişinin olduğu ifade ediliyor. Hatta Kadir Yürgüç adındaki öğrencimiz, bu işe çok merak salarak, 'Hocam, dünyadaki 39’uncu kişi de ben olacağım’ dedi. Bu da biz öğretmenlere ayrı bir sevinç verdi” şeklinde konuştu.

“Dünyadaki 39’uncu kişi de ben olmak istiyorum”
Van YYÜ Yüksek Lisans Bölümü öğrencisi Selin Karatekin de iki yıl boyunca Urartuca dilini öğrendiklerini dile getirerek, “Buradaki öğrencilerin çok istekli olduğunu ve bol bol soru sorduklarını gördük. Bu dile merak saldıklarını ve bu dili yaşatacaklarına kanı verdik” ifadelerini kullanırken öğrencilerden Kadir Yürgüç de “Urartuca’yı dünyada 38 kişi biliyor. 39 kişi de ben olmak istiyorum. Urartuca’yı çok merak ediyorum. Çok değişik bir dil. Aynı şekillerle ve çok zor bir alfabede yazılmış” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Temmuz 2021
İmsak 03:07
Güneş 04:51
Öğle 12:18
İkindi 16:11
Akşam 19:35
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23