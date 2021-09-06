Van’da yüz yüze eğitim başladı

Van genelinde 309 bin 534 öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı.

EĞİTİM 06.09.2021, 12:14
Van’da yüz yüze eğitim başladı

Van Valiliği önünde Atatürk büstüne çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "İlimizde 310 bin öğrencimiz yüz yüze eğitime, 19 bin öğrencimiz de uzaktan açık öğretime başladı.

Yine 19 bin öğretmenimiz de bugün görev başı yaptı. İnşallah bu sene aldığımız tedbirlerin yanı sıra velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin aşı konusundaki duyarlılığı sayesinde yüz yüze eğitimi tamamıyla gerçekleştireceğiz. Biz bütün hemşerilerimizi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Hayatın normale dönmesi için, çocuklarımız için, esnafımız için lütfen aşı olalım. İnşallah bu sene çocuklarımız yüz yüze eğitim görme şansını yakalayacaktır. İl milli eğitim müdürlüğümüz, okul müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimiz gerekli tüm hazırlıklarını yaptılar ve bütün okullarımız eğitim ve öğretime hazır. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde heyecanlı olduklarını ifade eden Coğrafya Öğretmeni Murat Demir ise 2021-20220 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Okulumuza, öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza kavuştuğumuz için çok heyecanlıyız. Uzun ve zorlu bir süreçti ama çok şükür aşılarımızı olduk.

Artık yeniden eğitim öğretime başlıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Ülkemizin aydınlık geleceğini yetiştirmek için var gücümüzle elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.Okulu ve arkadaşlarını çok özlediklerini dile getiren öğrenciler de, “Lütfen herkes aşı olsun, okullar bir daha kapanmasın” çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Yorumlar (2)
hakan duman 9 saat önce
evet zil çaldı ama okullarda öğretmenlerin olmadığı çocukların başka sınıflarda öğretmen gelene kadar eğitim göreceğini kimse söylemiyor. okul var öğretmen yok.
öğretmenin geleceği de muamma.
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savaş han 9 saat önce
okullar yıllardır kapalı olmasına rağmen savaştan çıkılmış gibi. ders verecek öğretmen yok bahane hazır tayin istemişler bir yıldır yeni atanan öğretmen nasıl tayin ister. yokmu zorunlu hizmetleri. vanda sağlık gibi eğitimde çökmüş ama kimse toz kondurmuyor
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