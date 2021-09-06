Van’da yüz yüze eğitim başladı
Van genelinde 309 bin 534 öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı.
Van Valiliği önünde Atatürk büstüne çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "İlimizde 310 bin öğrencimiz yüz yüze eğitime, 19 bin öğrencimiz de uzaktan açık öğretime başladı.
Yine 19 bin öğretmenimiz de bugün görev başı yaptı. İnşallah bu sene aldığımız tedbirlerin yanı sıra velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin aşı konusundaki duyarlılığı sayesinde yüz yüze eğitimi tamamıyla gerçekleştireceğiz. Biz bütün hemşerilerimizi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde heyecanlı olduklarını ifade eden Coğrafya Öğretmeni Murat Demir ise 2021-20220 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Okulumuza, öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza kavuştuğumuz için çok heyecanlıyız. Uzun ve zorlu bir süreçti ama çok şükür aşılarımızı olduk.
Artık yeniden eğitim öğretime başlıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Ülkemizin aydınlık geleceğini yetiştirmek için var gücümüzle elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.Okulu ve arkadaşlarını çok özlediklerini dile getiren öğrenciler de, “Lütfen herkes aşı olsun, okullar bir daha kapanmasın” çağrısında bulundu.
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öğretmenin geleceği de muamma.