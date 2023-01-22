Van Valisi Ozan Balcı'dan yarıyıl tatili mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

EĞİTİM 22.01.2023, 13:07
Van Valisi Ozan Balcı'dan yarıyıl tatili mesajı

Balcı, mesajında, öğrencilerin karne heyecanına içtenlikle katıldığını, onlarla aynı sevinci yaşadıklarını belirtti.

Başarı yolunun herkese açık olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Notlarınız ne olursa olsun, umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak tatilinizi iyi geçirin. Hedefinizi doğru tespit edin ve ona göre planınızı yapın. Eğitimde yeniliğe, gelişime ve dinlemeye her zaman açık olun. Düzenli, disiplinli ve planlı çalışan insanlar, içinde bulundukları şartları değiştirerek, mutlaka iyi bir yere gelecektir. Çalışma azminiz ve motivasyonunuz hiçbir zaman sönmesin. Bol bol kitap okuyun. Kitaplar en iyi arkadaşınız olsun."

Öğretmenlerin bilgiyle nesiller inşa ederek geleceğin tohumlarını serptiğini, çocuklardaki cevherleri hassasiyetle işlediğini bildiren Balcı, şöyle devam etti:

"Bir hayat biçimine dönüşmüş mesleğinizi icra ederken ortaya koyduğunuz fedakarlıklarla nice başarıların altında sizin emekleriniz var. Sürekli değişen dünyada ve pek çok yeniliğe imza atılan eğitim sistemimizde sizlerin de kişisel ve mesleki gelişiminizi ihmal etmeyeceğinize inanıyorum. Sizleri en yakın çalışma arkadaşlarım olarak görüyor ve fedakar çalışmalarınız için teşekkür ediyorum.

Değerli veliler, çocuklarımızı sadece dönem veya yılsonunda aldıkları notlarla değerlendirmeyiniz. Bazı öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Çocuklarımızın sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel potansiyellerinin karnelere sığmayacak kadar zenginliğe sahip olduğunu unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizi yarınlara taşıyacak olan öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum."AA

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