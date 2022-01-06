Van polisinden öğrencilere bilgilendirme eğitimi
Van polis ekipleri 80 öğrenciye polislik mesleği tanıtımı ve genel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri ziyaret edip bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi'nde bulunan İngiliz Kültür Anaokulu ziyaret ededen ekipler, 80 öğrenciye polislik mesleği tanıtımı ve genel güvenlik kuralları konusunda bilgi verildi.İHA
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|19
|22
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|19
|22
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|19
|18
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|19
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|39
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|36
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|36
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|21
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|19
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