Van'ın hangi ilçelerinde yarın okullar tatil? 20 Ocak Perşembe 2022

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 2o Ocak 2022 Perşembe günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yarın eğitime 1 gün ara verildi.