Van'da yarım asırlık kırtasiye kapandı

Kent Kırtasiye sahibi Haluk Bekiroğlu dün eşi, kızı ve dostlarıyla birlikte son kez hatıra fotoğrafları çekerek ve son çaylarını yudumlayarak işyeri kapısına 'Kapatıyoruz' yazısı astı.

Bekiroğlu, sosyal medya hesbından bu duygulu anı şu sözlerle paylaştı:

"Bu gün son gündü.

45 yıllık zorlu Kent Kirtasiye serüveninin son günü.

Bu ömre bedel yılların büyük çoğunluğunda olan sevgili Çetin Ebeperi ve Ibrahim Edremit bu son günde de yanımdaydı.

Bu zorlu süreçte hayat yoldaşım sevgili eşim ve kızım da bu özel günde beni yalnız bırakmadı.

İbrahim Kent Kırtasiye’de çalışmaya başladığı zaman bu gün yardım etmeye gelen oğlu Alpler’den daha gençti ama bu özel günde oğlu ile de fotoğraf çekip albüme attık.

Her Cumartesi birlikte yemek yediğimiz ve uzun sohbetler ettimiz sevgili M. Macit Mumcuoğlu da akşama doğru uğrayarak son bir fotoğraf çekelim dedi. “Peki bundan sonra seni aramak isteyen nerede bulacak?” diye sordu. “Hemen telefonun diğer ucunda.” dedim.

Ve akşam Hasan Perihanoğlu son konuğum oldu ve manevi destek verdi sağolsun.

Evet, bir devir, bir dönem kapandı.

Bu 45 yıllık serüvende yanımda olan, destek olan, tüm hemşerilerime, değer verip müşterim olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağolun."

Neden kapandı?

Eylül ayında Vanmed'e açıklamada bulunan Bekiroğlu, işyeri için kapanma kararı aldıklarını belirterek, kapanma gerekçesini şöyle dile getirmişti:

"Bunun birçoknedeni var. 8 Ekim günü 50'inci yaşımıza giriyoruz. Bu elli yılın 45-46 yılını ben götürdüm. Daha önce 4 yıl bu rahmetli ağabeyim devam ettirmişti ama öğrenciliğimizde de zaten öğrenciliğimiz, çocukluğumuz dükkanda geçti açıkçası. Türkiye'de hem ekonomik sorunlar hem sektörün geleceğiyle ilgili sıkıntılar hem de siyasette sıkıntılar arttı. Ayrıca ticarette ne zaman bırakacağını bilmek gerekir. Zamanını bilmek gerekir. Ben de bırakma zamanının geldiğini düşündüm. Bunu da en iyi şekilde bırakmalıyım" VanMed