Van'da okuma oranı her sene azalıyor! Böyle giderse okuma kültürü bitecek

Gelişen teknoloji kitap okuma oranına da yansıyor. Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte kitap okuma oranı da gün geçtikçe azalıyor. Kadir Has Üniversitesi’nin hazırladığı Türkiye Eğilimleri Araştırması 2020 raporuna göre, ülkede gazete okumayanların oranı 2019’da yüzde 48.4 iken 2020 yılında yüzde 56.6’ya yükseldi.

Kitap okumayanların oranı ise yüzde 50.9’dan, yüzde 59.1’e ulaştı. 2020’de yalnızca internetten gazete okuyanların oranı yüzde 62.9’a yükselirken, basılı gazete okuma oranı ise yüzde 37.1’e geriledi. Kitapların ve gazetelerin raflara kaldırıldığı bu günlerde döviz kurundaki artış nedeniyle vatandaşın kitap alım gücü de düştü.

Okuma oranının azaldığı illerden biri de Van. Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Van’da okuma oranı her sene azalıyor. Konuyla ilgili Van Mısır Çarşısı’ndaki sahafların görüşünü alarak kentteki okuma oranını sorduk. Yıllardır kitap satarak geçimlerini sağlayan sahaflar, dolar kurundaki artıştan etkilendiklerini dile getirdiler.

‘Satışlarımız yarı yarıya indi’

Yaklaşık 8 yıldır sahaflık yapan Abdullah Yıldırım, kitap satışlarının dolar artışından sonra azaldığını dile getirdi. Yıldırım, satışlarının yarı yarıya düştüğünü belirterek, “Geçen sene pandemiden ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı satış yapamadık. Bu sene daha iyiydi, ta ki dolar fırlayana kadar. Dolar artınca yine satışlar geçen seneye döndü. Satışlarımız yarı yarıya indi” dedi.

‘Ders kitabı dışında hiçbir şey satamıyoruz’

Satışlarının her geçen yıl azaldığını ifade eden Yıldırım, “Kitap satışlarımız, her sene azalıyor. Van’da öğrenci sayısı çok fazla ama okuma oranı çok azaldı. Ders kitabı dışında hiçbir şey satamıyoruz. Haftada şu anda en fazla 30 kitap satabiliyoruz. Eskiden haftalık rafları boşaltır, bir sonraki hafta yine doldururdum. Bu kitaplar da 200-300'e tekabül ediyordu” şeklinde konuştu.

‘Van'da okuma oranı her sene azalıyor’

Van’da yılladır sahaflık yapan Muhammet Fatih İşiyok, dolar artışından sonra kitap alış-satışı yapamadıklarını söyledi. İşiyok, gelişen teknolojinin de kendilerini etkilediğinin altını çizerek, “Bu sene bayağı bir sıkıntı yaşadık. Pandemi, ekonomik kriz ve dolar kurundan dolayı satış yapamadık. Dolar arttıktan sonra ne kitap alabiliyoruz ne de satabiliyoruz. Bizi çok kötü etkiledi. Van'da okuma oranı her sene azalıyor. İnternetin gelişmesi de bizi çok etkiledi. İnsanlar artık kitapları PDF olarak indirip okuyorlar” diye konuştu.

‘Satışlarımız çok düştü’

Sahaf Nuri Polat, öğrencilerin kitap alacak durumda olmadıklarını dile getirerek, “Kitap alma oranı çok düştü yıl. Geçen yıl pandemi etkili olmasına rağmen bu yıldan iyiydi. Satışlarımız çok düştü. Öğrencinin cebinde kitap alacak para yok. Dolar yükselmese böyle olmazdı. Dolar arttığından kâğıt pahalanıyor. Kâğıt pahalanınca kitapların da fiyatı artıyor. 2010 yılından şimdiye kadar yüzde 50 düşüş var diyebilirim” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel