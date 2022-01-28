Van'da kadınlara farkındalık semineri düzenlendi
Van Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik farkındalık semineri düzenledi.
Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik düzenlediği eğitim seminerlerini sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca ‘1-31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik eğitim semineri verildi.
Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda verilen seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı kanser birimi personeli Hemşire Buket Demircan tarafından slayt gösterimi eşliğinde verilen seminerde, serviks kanseri başta olmak üzere kadınlarda sık görülen kanser türleri ve erken tanının önemi anlatıldı.
Yaklaşık bir saat süren eğitim semineri, karşılıklı görüş alışverişi ile son bulurken, katılımcılara serviks kanseri ile ilgili bilgilendirici el broşürü dağıtıldı.
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|36
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|22
|34
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|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
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|23
|18
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|22
|16
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|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
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|21
|38
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|21
|36
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|21
|36
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|20
|36
|7. Samsunspor
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|33
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|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
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|27
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|26
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|21
|26
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|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
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|21
|22
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|20
|20
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|21
|19
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|20
|8
|Takımlar
|O
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|1. Manchester City
|23
|57
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|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
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|37
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|36
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|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
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|22
|30
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|20
|26
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|26
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|22
|25
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|22
|24
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|23
|23
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|21
|22
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|20
|19
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|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
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|20
|14
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|12