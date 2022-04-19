Van'da İranlı kuaförlere eğitim…

Geçmiş aylarda farklı ülkelerden gelen meslektaşlarına eğitim veren Salon Faruk Ergin Bayan Kuaförü sahibi Faruk Ergin, eğitimlerin devamında 50 kişinin katıldığı saç renklendirme eğitimi 3 gün boyunca devam etti. Ergin, düzenlenen eğitimlerde İranlı meslektaşlarını kendi tecrübelerini paylaşarak, püf noktaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Eğitimlerle ilgili gazetemize konuşan Faruk Ergin, "Özellikle İranlı meslektaşlarıma vermiş olduğum meslek eğitimleri sanatımızın yaygınlaşması açısından beni ne kadar mutlu etse de, İran'dan gruplar halinde gelmeleri Van İlimizin tanıtımına ve esnaflarımızın ekonomisine katkıda bulunmaları da beni o kadar mutlu ediyor.

Eğitim seminerlerimin meslektaşlarım tarafından beğenilmesi ve memnun edici düzeyde olması, aylık düzenli olarak farklı gruplara eğitim vermemizi ve heyecanımızı arttırıyor. Mayıs ayının 13'nde yine farklı iki eğitim grubumuza eğitim vermenin heyecanını şimdiden yaşıyorum. Bu seminerlerime Van ilimizin tanıtımı açısından elimden geldiği kadar devam edeceğim" dedi.

bölgegazetesi