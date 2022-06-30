Van'da Eğitime Destek Platformu Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

EDP'den yapılan bilgilendirmeye göre, Norşin Okuma Salonu'nda düzenlenen toplantı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Toplantıda konuşan Balcı, Van'ın okullaşma oranında iyi durumda olduğunu belirterek, gençlerin her alanda gelişmesi için tüm kolaylıkları sağlayacakları, gerekli imkanları kullanacaklarını söyledi.

EDP Genel Başkanı Zeynel Önal ise platformun asıl amacının milli ve manevi değerleri yüksek gençler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Dönem Başkanlığı görevini devralan TÜGVA İl Başkanı İsa Deniz de 2 bine yakın gençle devam eden yaz okulu programı kapsamında temmuz ayında 3 bine yakın genci ağırlayacakları söyledi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.AA