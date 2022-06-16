Van Büyükşehir’den ücretsiz KPSS hazırlık kursu
Van Büyükşehir Belediyesi Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girecekler için açtığı ücretsiz kurs kayıtları 19 Haziran 2022 Pazar gününe kadar yapılabilecek.
Kentin eğitim kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için yıl boyunca yaklaşık bin öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu veren Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Bu çerçevede Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ortaöğretim ve önlisans mezunlarına yönelik KPSS kursu açtı. Alanında uzman eğitmenler tarafından öğrencilere ücretsiz verilecek KPSS kursu kayıtları 19 Haziran 2022 Pazar gününe kadar devam edecek. Kursa katılmak isteyenler Kazım Karabekir Caddesi Semaver Kavşağında bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkez’inde kayıt yaptırabilecekler. Alınan kayıtların ardından yüz yüze eğitimler 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak olup, eğitimler haftanın dört günü sabah 08:00 ile 12:30 saatleri arasında olacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22