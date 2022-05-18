Van Büyükşehir Belediyesi sinema programı düzenledi

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı farkındalık oluşturmak için özel gereksinimli çocuklara sinema filmi izletti. Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde düzenlenen programda çocuklara kek ve patlamış mısır ikram edildi. Özel gereksinimli bireyler için özel olarak hazırlanmış, betimlemeli ve işaret dili ile anlatımlı animasyon filmini izleyen çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Programa katılan çocuklar etkinlikten dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.