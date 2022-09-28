Vali Balcı, yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi

Edremit Uygulama Otelindeki toplantıya Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı. Vali Ozan Balcı öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada eğitimin bir numaralı mesele olduğunu belirterek, yeni göreve başlayan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerini iletti.

“VAN GÜVENLİ BİR ŞEHİR”

Öğretmenlerin her zaman destekçisi olduğuna dikkat çeken Vali Ozan Balcı, “Yönetici olarak bizim asli görevimiz öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştırmak, önlerini açmak destek vermektir. Van çok güvenli ve huzurlu bir kent. Burada çok güzel hatıralar biriktirebilirsiniz. Bazı zorluklar olabilir. Ancak başarılı olanlar her zaman dirençli olan insanlardır. Bunlar aşılacak zorluklardır. Yapacağınız hizmetlerle yeni insanlar yetiştirecek, hayatlarına dokunacak ve hayır duası alacaksınız” dedi.

“HAYAL VE UMUTLARINIZ OLSUN”

Van’ın insanlarının, öğrencilerinin hizmete, hürmete layık olduğunu dile getiren Vali Ozan Balcı şöyle konuştu: “Umudunuzu kaybetmeyin. Hayalleriniz, umutlarınız, iddialarınız ve enerjiniz olsun. Kendinizi yenileyin. Aşkla, şevkle çalışın. Çocuklara akıllarını iyi yönde kullanmasını ve büyük hayaller kurmasını öğretin. Çocukların dengeli bireyler olması için kültür, sanat ve spora yönlendirin. Hepinize yeni görev yerinizde başarılar diliyorum. ” Konuşmanın ardından Vali Ozan Balcı, öğretmenlerle tek tek tokalaşarak tanışıp kitap hediye etti.

VanBölgegazetesi