Vali Balcı, yabancı dil öğretmenleri ile bir araya geldi

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Uygulama Oteli’nde düzenlenen toplantıda kentte görev yapan yabancı dil öğretmenleri ile bir araya geldi. Toplantıya Van Valisi ve Van Büyükşehir Beledi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın yanı sıra, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, yabancı dil öğretmenleri katıldı.

“ÇOCUKLARIMIZA YABANCI DİLİ KONUŞMA, YAZMA, OKUMA KÜLTÜRÜNÜ KAZANDIRMALIYIZ”

Bir dili öğrenmenin dünyayı farklı şekilde görmeyi sağlayacağını belirten Vali Balcı, “Ülkemizin geleceği, siz öğretmenlerimiz sayesinde gelişecektir. Eğitim alanında çok güzel işler yapıyoruz. İhtiyaç olan okullarda büyük onarımlar yapacağız. İlimizde derslik açığını bir yıl içerisinde çözmüş olacağız. Okullarımızda kütüphanelerimizi zenginleştiriyoruz.

Ülkemizin en zengin kütüphanelerine sahip okulların ilimizde olması için bütün adımları atmaya başladık. Kütüphanelerimizde yabancı dil kitaplarımız sözlüklerimiz olacak. Yurt dışından yabancı dil kaynakları alacağız.

Çocuklarımıza yabancı dili konuşma, yazma, okuma kültürünü kazandırmalıyız. Çocuklarımızın yabancı dillere hâkim olmasını önemsiyorum. İhtiyacınız olan kaynakları belirlediğiniz takdirde bizler de üstümüze düşeni yapacağız. İlimize gelen yabancılar ile öğrencilerimizi bir araya getirebiliriz. Bu şekilde öğrencilerimiz öğrendiklerini tekrar etmiş olacaklardır. İlin Valisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayım. Hepimiz, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Sizlere güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi