Vali Balcı: Matematik evren dilidir

Van Valiliği'nin himayesinde, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle geleceğin matematikçilerinin yetiştirileceği 'Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi' projesinin lansmanı Edremit Uygulama Otelinde yapıldı. Matematik eğitimine büyük katkı sunacak projede;

Gençler ve danışman öğretmenlerin matematik ve bilgisayar bilimleri alanında ulusal ve uluslararası olimpiyat ve proje yarışmalarında başarılı olabilmeleri için yetiştirilmesi, Van'daki gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini arttırarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanı potansiyelinin geliştirilmesi, Van MATBİL Olimpiyat ve Proje Merkezini kurarak matematik ve bilgisayar bilimleri alanında olimpiyat ve proje tabanlı bir eğitim altyapı sisteminin oluşturulması, gençlere; analiz yapabilen bilimsel ve eleştirisel düşünebilen, hayal gücü gelişmiş, teknik modelleri geliştirilebilecek, matematiksel model oluşturabilecek inovatif düşünce etkinliklerini geliştirecek disiplinler arası eğitimler vererek gençlerin katma değeri yüksek ürünler üretebilme kapasitesini artırmak, bu doğrultuda gerekli eğitim modeli ve uygulamasının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir altyapı sisteminin oluşturulması hedefleniyor.

"MATEMATİK EVRENİN DİLİDİR"

Lansman toplantısında konuşan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, matematik alanında çok kıymetli bir projenin hayata geçtiğini belirterek, "Matematik hayatın, evrenin dilidir.

Matematik bilmeden hiçbir şey yapamazsınız. Matematik bu yüzden çok kıymetlidir. Ben sizin yerinizde olsam ayrıcalıklı bir işe seçilmiş olduğumu hissederdim. Şimdi çok çalışacaksınız, dirençli olacaksınız, iddialarınız hedefleriniz, hayalleriniz olacak. Başarılı insanların özelliği çalışkan olmaktır. Kendi hayatınızı kendiniz inşa edeceksiniz. Ben inanıyorum ki siz sadece Van'a, Türkiye'ye değil tüm insanlığa faydalı işler üreteceksiniz. Ayrıcalıklı gıpta edilecek bir proje. Sonunda çok mutlu olacağınıza inanıyorum. Türkiye'de ve dünyada çok iyi birer bilim insanı olacaksınız. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vanbölgegazetesi