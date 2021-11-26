Okulların yarıyıl tatilinin ne zaman olacağı araştırılıyordu peki Üniversite'lerin yarıyıl tatili ne zaman olacak yarıyıl tatilinin ne zaman yapılacağı tarih belli oldu mu?

Üniversitelerde yarıyıl tatili ne zaman? 2021 2022 üniversiteler ne zaman yarıyıl tatiline girecek?

Üniversitelerde yarıyıl tatili kaç gün? Üniversiteliler yarıyıl tatiline ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Üniversitelerde ara tatiller üniversiteden üniversiteye değişiyor. Güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından üniversitelerde yarıyıl tatili başlıyor. Bu sebeple okuduğunuz üniversitenin akademik takvimini inceleyerek yarıyıl tatili tarihlerini öğrenebilirsiniz.