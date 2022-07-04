Tuşba Belediyesi personeline ‘Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci’ eğitimi

Afet ve Acil Durum (AFAD) Van İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen seminer, Tuşba Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ile belediye personelinin katıldığı ‘Birey ve Aile İçin Afet Bilinci Eğitimi’ programında AFAD Van İl Müdürlüğü personeli Taner Eltutan tarafından deprem, sel, heyelan, çığ ve yangın gibi doğal afetler durumunda yapılacaklar ile ilgili bilgiler verildi. Afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler ve doğru davranışları anlatan Eltutan, muhtemel bir afete her zaman hazır olunması gerektiğinin altını çizdi.

Eltutan, “Önceden düşünmediğimiz hiçbir şeyi afet anında yapamayız. Bu yüzden afet öncesi hazırlıklarımızı çok iyi yapmalı; riskleri belirleyip ve bunu en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmalıyız” dedi.

Daha sonra belediye hizmet binası önünde personele, büyük ve küçük çaplı yangın durumunda yapılması gerekenler ile yangın çeşitleri, yangın söndürme teknikleri ve söndürücüler hakkında bilgi veren AFAD Van İl Müdürlüğü personelleri Turgut Kanan, Atilla Uzun ve Volkan Atacan, yakılan ateşi ilk önce kendileri yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek söndürdüler. Ardında yakılan ateş ise belediye personelleri tarafından söndürüldü.İHA