Trafik polisleri Eminpaşa Ortaokulu'ndaki öğrencilere trafik eğitimi verdi
Van'da trafik polisleri öğrencilere trafik eğitimi verdi. Eminpaşa Ortaokulu'nda 82 öğrenci trafik eğitimi aldı.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında; öğrencilere yönelik ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ ziyaretleri devam ediyor. Bu ziyaretler kapsamında Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Ortaokulu’nda 82 öğrenciye, 'Okul geçit görevlisi tayini' kapsamında 15 kişiye trafik eğitimi verildi.iHA
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