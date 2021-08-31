Sözleşmeli Öğretmen Atamaları Başladı'mı? 2021 sözleşmeli öğretmen tercihleri

MEB'in 20 bin öğretmen sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen tercih tarihi açıklandı. Öğretmen adayları hangi tarihe kadar tercihlerini yapabilecek? Yapılan tercihlerin sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

EĞİTİM 31.08.2021, 17:39 31.08.2021, 17:39
Sözleşmeli Öğretmen Atamaları Başladı'mı? 2021 sözleşmeli öğretmen tercihleri

MEB'in 20 bin öğretmen sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen tercih tarihi açıklandı. Öğretmen adayları hangi tarihe kadar tercihlerini yapabilecek? Yapılan tercihlerin sonuçları hangi tarihte açıklanacakAtama bekleyen heyecanlı öğretmenler adayları gözlerini tamamen MEB'den gelecek atama haberine yöneltti. Adaylar başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek mi?  Atama sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 1-6 Eylül olarak belirlenen tercih takviminde değişikliğe gitti.

Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercihlerin 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklanacak.

Kaynak: Kamuajans.com

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