Son dakika | 2023 öğretmen ataması için yeni karar!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 2023 öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Özer yaptığı açıklamada, her okulda bir rehber öğretmen olacak şekilde atama yapacaklarını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda 1 tane olacak şekilde planlıyoruz." dedi.
BAKAN ÖZER'DEN "100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI" AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda 100 bin öğretmen atamasına ilişkin merak edilen soruları yanıtlamıştı.
Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" ifadelerini kullanmıştı.
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