Rektör Şevli, TÖMER bünyesindeki uluslararası öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu

“Bilimin Işığında Bir Dünya Üniversitesi” olma şiarıyla eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Ramazan ayı dolayısıyla üniversite eğitimlerine devam eden uluslararası uyruklu öğrencilerle iftar yemeğinde buluşuldu. Rektör Şevli öğrencilerle orucunu açıp onlarla sohbet etti.

İftar yemeği sırasında konuşmalarını yapan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, uluslararası uyruklu öğrencilerin Van Yüzüncü Yıl ailesi içinde oldukça önemli olduklarını, onları hem emanet hem de üniversitemizin dünyaya açılan pencereleri olarak gördüklerini ifade etti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin gerek konumu, doğası, tarihi, sosyal ve kültürel atmosferi gerekse de akademik kadrosuyla öğrenciler için bir cazibe merkezi olduğunu belirten Rektör Şevli, uluslararası öğrenciler için her türlü imkâna sahip bir üniversite olduklarının altını çizdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin teknoloji ve bilgi çağının gereği olarak büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyleyen Rektör Şevli, üniversitemizin bünyesinde topladığı girişimcilik merkezleri, medya iletişim alanları, innovatif çalışmaları, Ar-Ge faaliyetleri, bilişsel sempozyumları, spor ve kültürel aktivitelerle dolu büyük kampüs alanıyla her türlü uluslararası öğrenci grubuna hitap ettiğini aktardı.

“Uluslararası Öğrenciler Üniversitemize renk katmaktadırlar”

Ayrıca Rektör Şevli, TÖMER’in uluslararası öğrencilere Türkçenin öğretilmesinde önemli bir merkez olduğunu, akademik kadrosu ve bu alanda yayımladıkları eserlerle öğrencilere her türlü öğrenme fırsatı sağladıklarının sözlerini ekledi. Devamında Rektör Şevli şöyle konuştu: “İran, Filistin, Suriye, Kuzey Irak ve diğer birçok ülkeden gelen öğrencilerimizle böyle bir etkinlikte bir araya gelmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Öğrencilerimiz ve personelimizle durumları hakkında bilgi almak, onlara çözüm üretmek için bu tarz organizasyonları önemsiyorum. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak dünyaya açılma ve dünyadaki öğrenciler ile Van meraklılarını üniversitemize çekme uğraşı içerisindeyiz. Bunu bir misyon olarak edinip uluslararası öğrencilerimizi çok değerli buluyoruz. Özellikle Asya ve Ortadoğu ülkelerinden gelen öğrenci kitlelerini hedeflemekle beraber Avrupa ve Afrika kıtalarından öğrenci gruplarına açılıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde dünyanın her yerinden gelen uluslararası öğrencilere açığız. Van şehri de tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle onlara güzel bir yer olma fırsatı sunmaktadır. Ayrıca Van şehrinin huzurlu ve güvenli bir şehir olması onları daha da memnun etmektedir. Öncelikle TÖMER daha sonra da ilgili fakültelerde eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerimizin üniversitemize renk kattıklarını özellikle belirtmek istiyorum” sözlerinde bulundu.

İftar yemeğinin ardından uluslararası öğrencilerle birebir sohbet imkânı bulan Rektör Şevli, yerli ve yabancı öğrenci ayrımına asla gitmediklerini, uluslararası bir üniversite hedefiyle uluslararası öğrencileri gönül bağıyla kucakladıklarını belirtti. Öğrencilerin isteklerini dinleyen Rektör Şevli onlardan bir elçi gibi ülkemize, şehrimize ve üniversitemize katkı sunmaya çağırdı.

Uluslararası öğrenci buluşmasında Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yanı sıra eşi Duygu Şevli Hanımefendi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, TÖMER Merkez Müdürü ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Taştan, TÖMER akademik ve idari personeli de katıldı.