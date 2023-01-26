Özel Meslek Liseleri, taleplerini Ankara'ya iletti

Türkiye'de aralarında Van'ın da yer aldığı 270'e yakın özel meslek lisesi temsilcileri, sorun ve çözüm önerilerini bir dosya halinde Ankara'da yetkililere iletti.

EĞİTİM 26.01.2023, 10:07
Özel Meslek Liseleri, taleplerini Ankara'ya iletti

Özel meslek liseleri federasyonu yönetimi ve üyeleri, Genel Başkan Av. Ahmet Yalçın öncülüğünde TBMM'de toplanarak özel meslek liselerinin sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı birçok milletvekilinin katılımı ile TBMM toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Genel Başkan Av. Ahmet Yalçın, meslek liselerinin önemine değinirken üreten Türkiye'nin ara eleman ihtiyacını karşılayan meslek liselerinin sorun ve sıkıntılarına çözüm bulma amacıyla Ankara'da toplandıklarını ve devlet büyüklerinden destek talep ettiklerini belirtti.

Yalçın, ayrıca bu süreçte kendilerine büyük destek veren Van Milletvekili İrfan Kartal'a, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'ye, Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a, Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’a, Konya Milletvekili Orhan Erdem'e, Batman Milletvekili Ziver Özdemir'e ve Hakkari Milletvekili Hüsret Dinç'e teşekkür etti.

Heyet daha sonra sırasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Binali Yıldırım, Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ak Parti Grup Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç ve MHP Genel merkezindeki yetkililerle görüşerek hazırladıkları dosyayı takdim ettiler.

Toplantıya Batman'ı temsilen Boğaziçi koleji eğitim kurumlarından yönetim kurulu başkanı Selman Yılmaz,  paydaş diğer 269 okul ile Türkiye'nin çeşitli illerinde geleceğin mühendislerini yetiştirdiklerini, daha iyi şartlarda daha kaliteli eğitim ile hizmetlerine devam etme adına yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için Ankara'da bulunduklarını söyledi. Yılmaz, bu süreçte kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı, Ak Parti ve MHP yetkililerine teşekkür ettiklerini belirtti.

Van Bölge Gazetesi

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