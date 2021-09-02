Okullar Ne Zaman Açılacak? Ara Tatil Ne Zaman?
En Çok Merak Edilen Sorulardan Biride Okulların Açılacağı Tarih. Milli Eğitim Bakanlığı Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Takvimini Paylaştı. Peki Okullar Ne Zaman Açıklanacak? Tatiller Ne Zaman Olacak?
En Çok Merak Edilen Sorulardan Biride Okulların Açılacağı Tarih. Milli Eğitim Bakanlığı Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Takvimini Paylaştı. Peki Okullar Ne Zaman Açıklanacak? Tatiller Ne Zaman Olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi hatırlattı.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfların 31 Ağustos'ta başlayan uyum eğitimi de yarın tamamlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının takvimini paylaştı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çalacak. Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında olacak.
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