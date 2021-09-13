Okullar kapanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşı bilançosunu açıkladı. Okulların kapanıp kapanmayacağı için açıklama yaptı, vatandaşların aşı olmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ''Öğretmenlerimizin ilk doz aşı yaptırma oranı % 77'yi buldu.

Bir doz aşı yaptıranların oranı %90'nı geçitiğini berlirlendi. Hastalığı geçidenlerin oranı ise % 4.4'lerde olduğu gözlemlenildi. Şu an yüzde 95'lere yakın aşılanmış olan ve koruyuculuğu olan kişilerden bahsediyoruz.

Koruyucu ilk doz da sağlanmış oluyor. Yüzde 94.5'e yakın aşılanma oranının olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde bu oranın daha da yükselip, ikinci dozların tamamlanacağını biliyoruz''dedi



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ''Pazartesiden itibaren illerimizde barı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı ayrıca öğrencileri taramak istiyoruz. Bunun dışında Turkovac'la ilgili demin bahsettiğim gibi inaktif aşı olan Sinovac'la birlikte biz üçüncü doz çalışması yapıyoruz.

Bu uygulama zannediyorum yarın bitmiş olacak. Dolayısıyla bu anlamda önümüzdeki dönemde bu iki kıyaslamayla ilgili sonuçlar ifade etmiş olacağız. Rastgele taramayı yapıp, bu anlamda belirtisi olmadan toplumda veya öğrencilerimizde salgın, virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız pazartesiden itibaren...''

Fahrettin Koca'' Yeni dönemde okulları kapatmak istemiyoruz. Çünkü artık elimizde aşı var. En fazla sınıf bu anlamda kapatılabilir ama onu da mümkün mertebe kapatmaktan yana değiliz. Onun için önümüzdeki süreçte eğitimin aksamadan sürdürülmesinden ve vatandaşlarımızın toplumsal bağışıklık oluşması için aşılanma oranının yükseltmekten yanayız. Aşılanma oranların da önemli bir orana geldiğimizi ama halen toplumsal bağışıklığın oluşmadığını bunun için de tedbirlere devam edilmesi ve aşısını yaptırmayam, yaptırmayan vatandaşlarımızın aşıları hızla yaptırmalarını toplumsal bağışıklık için önemli olduğunu söylüyorum.'' dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ''Biz 18 yaş ve üzreini önemsiyoruz. 12 yaş üzeri için de daha çok ek hastalığı olanlar için tanımlamayı yaptık. Dolayısıyla kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz. Aynı zamanda velinin onayı ile bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açmış oldukç 12-13-14 yaş gibi o yaş gurubuyla ilgili yüzde 3'ü geçmediğini görüyoruz. Oran yüksek değil.'' dedi