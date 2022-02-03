Okullar 7 Şubatta açılacak mı? 15 tatil uzatıldı mı?

Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisi yaşanıyor. Vaka sayıları 100 bini aşınca aileler, okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini, tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı.

7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? Yarıyıl tatili uzayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz'' dedi.