Öğrencilere kariyer planlaması semineri…

Doktor, eczası, polis, avukat ve öğretmenler tarafından verilen kariyer planlaması semineri, 2 gün boyunca devam etti. Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul Müdürlüğü, öğrencilerde kariyer bilincini oluşturmak ve onlara bu konuda bir bakış açısı kazandırmak, seçecekleri meslekleri için doğru tercihler yapmasını sağlamak, kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunmak için seminer düzenledi.

Öğrencilerin mezuniyet sonrası karar verme aşamasında daha sağlıklı tercihler yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla 20 ve 21 Nisan tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen doktor, eczacı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerinden gelen polisler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen avukat ve okul öğretmenleri tarafından Kariyer Planlaması kapsamında İpekyolu Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda 11. Sınıf öğrencilerine seminer verildi.

Okul Müdürü Ercan Türker, öğrencilerin meslek seçimi ve mesleki kariyer planlaması konusunda bu seminerin çok verimli geçtiğini, öğrencilerin büyük bir dikkatle sunumları takip ettiğini ifade ederek, bu tür çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.