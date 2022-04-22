Öğrencilere kariyer planlaması semineri…

Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencilerine Kariyer Planlaması kapsamında İpekyolu Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda seminer verildi.

EĞİTİM 22.04.2022, 08:57
Öğrencilere kariyer planlaması semineri…

Doktor, eczası, polis, avukat ve öğretmenler tarafından verilen kariyer planlaması semineri, 2 gün boyunca devam etti. Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul Müdürlüğü, öğrencilerde kariyer bilincini oluşturmak ve onlara bu konuda bir bakış açısı kazandırmak, seçecekleri meslekleri için doğru tercihler yapmasını sağlamak, kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunmak için seminer düzenledi.

Öğrencilerin mezuniyet sonrası karar verme aşamasında daha sağlıklı tercihler yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla 20 ve 21 Nisan tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen doktor, eczacı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerinden gelen polisler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen avukat ve okul öğretmenleri tarafından Kariyer Planlaması kapsamında İpekyolu Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda 11. Sınıf öğrencilerine seminer verildi.

Okul Müdürü Ercan Türker, öğrencilerin meslek seçimi ve mesleki kariyer planlaması konusunda bu seminerin çok verimli geçtiğini, öğrencilerin büyük bir dikkatle sunumları takip ettiğini ifade ederek, bu tür çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 22 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 35 78
2. Bodrumspor 35 70
3. 1461 Trabzon FK 35 67
4. Sivas Belediyespor 35 63
5. Çorum FK 35 61
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 35 60
7. Afjet Afyonspor 35 59
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 35 57
9. Somaspor 35 52
10. İnegölspor 35 49
11. Ankaraspor 35 48
12. Etimesgut Belediyespor 35 44
13. Diyarbekirspor 35 41
14. Sarıyer 35 39
15. Serik Belediyespor 35 39
16. Adıyaman FK 35 36
17. Turgutluspor 35 34
18. Ergene Velimeşespor 35 31
19. Niğde Anadolu FK 35 25
20. Kahramanmaraşspor 35 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21