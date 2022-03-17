Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilere müjde

Malatya’da il değerlendirme toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, doğalgaza erişimi bulunan tüm okulların bu yıl dönüştürüleceğini söyledi. Bakan Özer, ayrıca okul öncesi eğitime erişimin de artırılması adına Türkiye’de 3 bin yeni anaokulu ile 40 bin ana sınıfını hizmete açacaklarını söyledi.

EĞİTİM 17.03.2022, 13:56
Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilere müjde

Malatya Valiliğinde yetkililerle eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Malatya’daki eğitim yatırımlarına yönelik bilgi veren Bakan Özer, 2021 yılından devam eden ve 2022 yılında da programa aldıkları yatırımların değerinin 612 milyon TL olduğunu belirterek Malatya’daki eğitimin kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantıda doğalgaz dönüşümü gerçekleşmeyen okulların masaya yatırıldığını belirten Özer, tüm Türkiye’deki okullarda henüz doğalgaza erişmeyen okulların bu yıl dönüştürüleceğini ifade etti. Bakan Özer, “Doğalgaz erişimi olup da doğalgaz dönüşümü olmayan hiçbir okulumuzu bırakmayacağız. Bu yılın 6’ncı ayına kadar hepsini bitirmiş olacağız. Malatya’da da çok az sayıda okulun dönüşümü kalmış, bunun içinde 8 milyon TL’lik bir ödeneği programa aldık” dedi.

Malatya’daki eğitim yatırımlarına da değinen Bakan Özer, şuan da kente 58 okulun ikili eğitim-öğretim yaptığını da belirterek yapılacak yeni okulların hizmete girmesi ile 2023 yılında tüm okulların tekli eğitime geçeceğini belirtti. Malatya’da yeni okul yapımında hayırseverlerinde büyük katkısının olduğuna dikkat çeken Özer, “Buradan hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Yatırım programlarına bakıldığında diğer illere göre Malatya’da çok sayıda hayırsever vatandaşımızın desteği bizleri de mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.

Yeni okul yapımının yanı sıra büyük onarımlara da ödenek ayırdıklarını ifade eden Özer, “Bu yatırımlar çerçevesinde büyük onarımlar var. Yine 2022’de öncelikli hedeflerimiz arasında okullar arasındaki imkan farklılıklarını da azaltmak ve tüm öğrencilerin aynı imkana kavuşmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede bütün okulların belli standartlarda olması en büyük önceliğimiz. Onarımlar kapsamında da Malatya’da okullarımıza 42 milyon TL ödeneği yarın itibariyle gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

19 yıllık AK Parti döneminde okullaşma oranın da devasa bir artış yaşandığı bilgisini de veren Özer, okul öncesi eğitimin ise nispeten gelişmenin daha az olduğu bir alan olarak kaldığını söyledi. Bu kapsamda 2022 yılında 3 bin yeni anaokulu ile 40 bin ana sınıfını da hizmete açacaklarını kaydeden Özer, Malatya’da şuan 43 bağımsız anaokulunun hizmette olduğunu belirtti. Bugünkü toplantı sonrası 40 yeni bağımsız anaokulunu daha yatırım programına dahil ettiklerini açıklayan Özer, ayrıca kentte 27 ilk ve orta okulun da yapılacağını söyledi.

Yine 4 yeni lise, 100 öğrenci kapasiteli pansiyon ve 3 yeni atölye de kente kazandıracaklarını belirten Özer, böylelikle 935 milyon TL’lik yeni eğitim yatırımının Malatya’ya kazandırıldığını ifade etti. Devam eden 612 Milyon TL’lik yatırım ile birlikte Malatya’da 1 milyar 547 milyon TL yatırımın eğitime kazandırılacağını ifade eden Bakan Özer, “Ben inanıyorum ki bu yatırımları kazandırdığımız da Malatya’nın eğitim kalitesi çok daha iyi noktaya gelecek. Bu yatırımların tamamını Malatya’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Valilikte gerçekleşen toplantıya Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

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