MEB öğrencilere ücretsiz destek paketi verecek!

Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşan LGS ve YKS sınavlarına ilişkin öğrencilere yardımcı destek paketleri sunmaya hazırlıyor. Mart ayında yayınlanan pakette 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayan 8 bin soru bulunuyor.

Bakanlık söz konusu bu paketi ücretsiz olarak öğrencilerle buluşturacak. Mahmut Özer bu ay 6'ncısını paylaştıkları paket hakkında bilgi verirken bir yandan da yeni kovid-19 tedbir kararlarını açıkladı.

Öğrencilere yardım paketi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Mart ayı yardımcı kaynak paketini öğrencilere yayımladı. Pakette tüm ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde bulunan öğrencileri ilgilendiren bilgiler yer alıyor. Söz konusu pakete "Yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" sitesinden ulaşılabiliyor.

Toplamda 8 bine varan soru sayısı

Öğrencilerin derste işledikleri konuların üzerine alıştırma yapma, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amacıyla uzman görevliler tarafından hazırlanan pakette, 2'nci sınıftan 7'nci sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 850 soru bulunuyor.

LGS adaylarının dikkatine!

Bu yıl Liselere Geçiş Sınavı çerçevesinde yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik destek sağlanması için her ay düzenli yayımlanan LGS örnek sorularının Mart ayı çalışması da yardımcı kaynak paketinde paylaşıldı.

Pakette, ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için ikinci dönem ünite ve kazanımlarını kapsayan tekrar testlerinde 750 soru, 12'nci sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise bin 200 adet soru bulunuyor.

Paket ile birlikte 4 bin 250 sorudan oluşan soru bankası, çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunulmuş bulunuyor.

Haber365