Lise nakil işlemleri 2021: Lise nakilleri nereden ve nasıl yapılır? E-devletten okul nakili nasıl yapılır?

LGS sonuçlarından sonra Liseye yerleşen öğrenciler okullarını beğenmeyen, okulla ilgili sıkıntısı olan yada herhangi bir neden den dolayı okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil işlemleri nasıl yapılır gibi aramalar yapmaya başladı. Peki nakil işlemleri nereden ve nasıl yapılır? Lise nakil işlemleri yapıldıktan sonra sonuçlar ne kadar süre sonra açıklanır?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci nakil işlemlerine dair araştırmalara başladı. Peki lise nakilleri başladı mı? Nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

Lise nakil işlemleri 2021: Lise nakilleri nereden ve nasıl yapılır?

Lise eğitimlerine çeşitli nedenlerle başka bir okulda devam etmek isteyen öğrenci ve velileri lise nakil başvuru tarihleri için araştırmalarına başladı.

LGS birinci yerleştirme sonuçlarının ardından "Lise nakilleri ne zaman başlayacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada nakillerin LGS tercihlerinin açıklanmasının ardından işlemlerin başlayacağını duyurmuştu.

Peki lise nakil işlemleri başladı mı? Lise nakil işlemi nasıl yapılır? İşte MEB nakil takvimi ve detaylar...

LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak.

Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.

E-DEVLETTEN OKUL NAKİLİ NASIL YAPILIR?

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir'

ye giriş yapılır.

Sol menüden

"Kamu Kurumları"

seçeneği tıklanır.

Daha sonra sağ taraftan

"Milli Eğitim Bakanlığı"

seçeneğine tıklanır.

"MEB Öğrenci Nakil İşlemleri"

seçeneğine tıklanır.

Önünüze velisi olduğunuz öğrenciler listelenir.

Nakil yapmak istediğiniz öğrenci seçilir ve

"Veli Nakil Sistemine Bağlan"

seçeneğine tıklanır.

Önünüze çıkan seçeneklerden

"Evet"

seçeneğine tıklanır.

Nakil başvurusu yapmak istediğiniz okulu

"Kurum"

kısmından seçerek

"Başvuruyu Kaydet"

seçeneğine tıklanır.

MEB NAKİL TAKVİMİ 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021