LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları açıklandı

Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 91,98’i tercihlerindeki ilk üç okuldan birine yerleşti ve sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşti. 2021 Yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarına göre, 2021 yılında sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yüksek yerleştirme oranlarının tüm okul türlerinde birlikte gerçekleşmesi diğer bir olumlu bir gösterge oldu. Sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Sınavlı okulların kontenjanı görece düşük olduğu için yerleştirmenin asıl performansını belirleyen sınavsız yerel yerleştirmeler oldu. 2019 yılı yerel yerleştirmelerde öğrencilerin yüzde 91’i, 2020 yılında yüzde 91,6’sı ve 2021 yılında yüzde 91,98’i tercihlerindeki ilk üç okuldan birisine yerleşti. Bu oran yerleşen öğrencilerin memnuniyetinin yüksekliğini göstermesi açısından oldukça önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.



Sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 51’i birinci tercihine yerleşti. Sınavsız yerleştirmede diğer bir iyileştirme de öğrencilerin birinci tercihlerine yerleşme oranlarında görüldü. Sınavsız yerleşen öğrenciler arasında birinci tercihindeki okullara yerleşen öğrencilerin oranı 2020 yılında yüzde 49 iken 2021 yılında bu oran yüzde 51’e yükseldi. İl ve ilçe düzeyinde yapılan çalışmalarla daha fazla öğrencinin en öncelikli tercihlerine yerleştirilmesine imkan sağlandı. Sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 51’i birinci tercihine yerleşti. Sınavsız yerleştirmede diğer bir iyileştirme de öğrencilerin birinci tercihlerine yerleşme oranlarında görüldü. Sınavsız yerleşen öğrenciler arasında birinci tercihindeki okullara yerleşen öğrencilerin oranı 2020 yılında yüzde 49 iken 2021 yılında bu oran yüzde 51’e yükseldi. İl ve ilçe düzeyinde yapılan çalışmalarla daha fazla öğrencinin en öncelikli tercihlerine yerleştirilmesine imkan sağlandı.



2021 Yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk yerleştirme sonuçları raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Memnuniyet arttı. Sınavsız yerel yerleştirmede Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine yerleşen öğrencilerin yerleştikleri okulların tercihlerindeki yerleri de bu memnuniyetin okul türleri bakımından ayrıntısını vermektedir. Bu bağlamda Anadolu liselerine 2019 yılında yerleşen öğrencilerin yüzde 58’i birinci tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşirken yüzde 99’u ise ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler. 2020 yılında da Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 99’u yine ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler. Benzer şekilde Anadolu İmam Hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 52’si birinci tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleşirken yüzde 87’si ise ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleştiler. 2020 yılında da bu eğilimin devam ettiği ve Anadolu İmam Hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 87,3’nün ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleştikleri görülmektedir.

2019 yılında mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 41’i birinci tercihlerindeki bir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine yerleşirken yüzde 79’u ise ilk üç tercihlerinde yer alan bir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine yerleştiler. 2020 yılında ise mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 43’ü birinci tercihlerindeki bir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine yerleşirken yüzde 82’sinin ise ilk üç tercihlerinde yer alan bir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine yerleştikleri görülmektedir.2021 yılında gerçekleştirilen yerel yerleştirmede ise tüm okul türlerinde iyileştirme sağlanmıştır. Yerel yerleşen öğrenciler arasında Anadolu İmam Hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 87,9’u, Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 99’u ve Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine yerleşen öğrencilerin yüzde 82,5’inin yerleştikleri okullar ilk üç tercihleri arasında yer almıştır. Bu sonuç, yerel yerleştirmede ilk üç tercihine yerleşen öğrenci oranlarının farklı okul türlerinde en yüksek olduğu yılın 2021 olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak 2021 yılı LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirme süreci öğrenci ve velilerin memnuniyetini artıracak şekilde başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bu sonuçlar aynı zamanda son üç yılda yerleştirmelerde süreç iyileştirmenin ve paydaşların tamamının süreç boyunca aktif katılımlarının sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu da göstermektedir.”