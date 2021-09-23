KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? KYK yurt yedek sonuçları nereden öğrenilir? KYK yurtları yedek sonuçları açıklandı mı?

Üniversite öğrencileri özellikle şehir dışında yaşıyorlarsa yurtlar konusunda önemli bir arayış süreci başlıyor. Pek çok öğrenci ise KYK yurtlarında kalmayı tercih ediyor. Ancak KYK yurtları kontenjanları sebebiyle sınırlı sayıda öğrenci kabul edebiliyor. Bu sebeple başvuru işlemleri e devlet üzerinden alınıyor ve incelemelerin ardından yurtlara yerleşeceklerin isimleri açıklanıyor. İlk açıklamanın ardından öğrenciler kayıt yaptırmadılarsa bu kez boş kalan yerler için yedek listeler açıklanıyor. Peki, yurt yedek listeleri açıklandı mı?

KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

KYK yurt başvuru işlemleri 12 Eylül'de sona erdi. KYK yurt sonuçları ise 16 Eylül'de ilan edildi. Adaylar e devlet üzerinden yurt kayıtlarını 19 Eylül 22.45'e kadar yapabildi. E kayıt işlemlerini yapanların haklarını kaybetmemeleri için ilk ödemelerini son olarak 19 Eylül'e kadar yapması gerekiyordu. İlk kayıtların tamamlanmasının ardından 1.yedek sonuçları ilan edildi. İkinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de açıklandı. Üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK yurt yedek sonuçlarına ulaşmak isteyenler gsb.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabilir.