Korona Olan öğrenciler hakkında nasıl bir karar alındı? Testi pozitif olan öğrenciler ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda alınan korona önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Son yapılan açıklamaya göre testi pozitif çıkan ya da temaslı olan öğrencilerin okula ya da eğitim gördüğü kuruma yazılı belge sundukları takdirde izinli sayılacaklarını duyurdu. okula verilmesi için alınacak belge nereden alınır? Temaslı ya da testi pozitif olanlara ne olacak?

Korona Olan öğrenciler hakkında nasıl bir karar alındı?

Milli Eğitim bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Covid-19 ile mücadelede okullarda alınan tedbirlerle ilgili yeni bir karar alındı.

Bu açıklamada testi pozitif çıkan veya temaslı olan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir ifade de bulundu. ”Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi’nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır.“