‘Kodla Muradiye’ projesini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi
Van’ın Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kodlama, Robotik ve Stem Atölyesi" projesi bünyesinde gerçekleştirilen 'Kodla Muradiye' eğitimine katılan öğrencilere başarı belgeleri verildi.
“Geleceğin Yazılımcıları Muradiye’de Yetişiyor” sloganıyla başlatılan 'Kodla Muradiye' eğitimiyle öğrencilerin kodlama yapması, kendi uygulamaları ve oyunlarını geliştirmesi, robotik çalışmalar yaparak tüketen değil üreten nesil haline gelmeleri amaçlanıyor. Bu çerçevede ‘Blok Tabanlı Robotik Kodlama’ kursunda Arduino ve Stem robotik setleri ile öğrencilerin üretim kültürünün farkında olmaları, elektronik ve kodlama kavramlarını tanımaları sağlandı.
Aldıkları eğitimin ardından başarı belgesi alan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu'ya yapmış oldukları 3D kalem çalışmalarını hediye etti. Öğrencilerin yaptığı çalışmalardan dolayı gurur duyduklarını söylenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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