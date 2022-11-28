İpekyolu’nda ödüllü satranç turnuvası düzenlenecek

İpekyolu Belediyesi’ne bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Satranç Turnuvası’nın; 15- 18 Aralık 2022 tarihlerinde İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde düzenleneceği belirtildi. Kendine güvenen, satranç bilgisine ve zekasına güvenen 14 yaş üzeri kadın-erkek, 14 yaş ve altı kadın-erkeklerin ayrı ayrı kategorilerde yarışacağı açıklandı.

4 ayrı kategoride yarışan yarışmacıların birincilerine bin 500 TL, ikincilere bin TL, üçüncülere ise 500 TL para ödülü verileceği ifade edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Satranç sporu, zihinsel ve fikirsel gelişime büyük katkı sağlıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi satranç sporuna yönlendirmek amacıyla böyle bir turnuva başlatıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızla satranç oyununda farkındalığı artırmak istiyoruz.

Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından kış aylarında kapalı mekanlarda bir çok etkinlik düzenliyoruz. Bu vasıtayla satranç turnuvasında da birbirinden başarılı sporcuların mücadele ettiği çok keyifli müsabakalar göreceğiz. Satranç sporuyla ilgilenen birey sayısını artırmak ve İpekyolu ilçemizde satranç şampiyonları çıkarmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Turnuvaya katılmak isteyenlerin 0545 249 78 95 – 0532 690 05 72 numaralı hatlar üzerinden başvuruda bulunabileceği ve son başvuru tarihinin 13 Aralık Salı günü olduğu vurgulandı.