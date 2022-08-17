İpekyolu Belediyesinden ücretsiz TYT-AYT-YDT kursları

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını tamamlayan merkezin, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü yeni dönem kurs başvuruları için kapılarını açacağı belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçe sınırlarında ikamet eden öğrencilerin faydalanabileceği merkezde, öğrencilerin sosyo-ekonomik yapısı gözetilecek ve kesin kayıtlarda ise öğrencinin diploma başarı puanının yüzde 20’si, 2022 TYT puanının yüzde 30’u, merkezce yapılacak sınav puanının yüzde 50’si toplanarak hesaplanacak.

Birinci dereceden şehit ve gazi yakınları (anne, baba, kardeş) ise hiçbir koşul aranmadan kurslardan faydalanacak. Başvuruların Bahçıvan Mahallesi Sıhke Caddesi İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası 4. kat İpekyolu Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezine şahsen kabul edileceği merkezde, ön kayıt için adaylardan yanlarında bulundurmaları gereken evraklar ise kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi veya E-devletten alınacak mezuniyet belgesi, 2022 YKS Sonuç Belgesi, E-devlet şifresi şeklinde sıralandı.

Aday kursiyerlerin kurs merkezlerinden yaptıkları başvurular ön kayıt niteliğinde olup kesin kayıt niteliği taşımayacaktır. Kesin kayıt için kayıt yaptıracak kursiyerlerin puanlama sonucunda başarı notu en yüksekten en düşüğe doğru asıl ve yedek adaylar, puan sırasına göre ilan edilen kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilecektir.

Öğrenciliğe kabul edilen kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenilecek evraklar ise diploma fotokopisi (E-devlet üzerinden alınabilir), 1 adet fotoğraf, yerleşim yeri belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir), YKS Sonuç Belgesi (2022 yılına ait), nüfus cüzdan fotokopisi şeklinde olacaktır. Merkezce yapılacak sınav sonuçları ön başvurular alındıktan sonra instagram (ipekyolu_sem) adresi üzerinden ve kurumun ilan panosunda ayrıca duyurulacak. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla alınacak. Sınırlı sayıda olan kontenjanların son başvuru tarihi ise 2 Eylül 2022’dir” denildi.