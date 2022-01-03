Erciş'te eğitime 1 gün ara

Erciş'te olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Erciş kaymakamlığından yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ve Merkez dışında kalan mahallelerimizde ki (köyler) okullarımız 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ancak İlçemiz Merkezindeki Okullarimiz eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir" denildi. İHA