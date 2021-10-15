DGS Ek Tercih AÖF Taban Puanları Nedir? 2021 DGS Ek Tercih AÖF Boş Kontenjanları Sorgulama

AÖF DGS ek tercih 2021 kontenjanları, taban puanları... 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. DGS ek tercih yapacak adaylar ÖSYM 2021 DGS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte en çok da AÖF DGS ek tercih taban puanları ve AÖF DGS ek tercih boş kontenjanlarını arar oldu. İşte ÖSYM 2021 DGS ek tercih kılavuzu DGS AÖF boş kontenjanları, taban puanları listesi.

https://www.osym.gov.tr/TR,21374/2021-dgs-ek--tercih-bilgileri-ve-tablolar.html