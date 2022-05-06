BİLSEM’li öğrencilerin ailelerine yönelik eğitim semineri
Van’daki Yusuf Gökçenay Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından öğrencilerin ailelerine yönelik düzenlenen seminer programı tamamlandı.
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Yusuf Gökçenay Bilim Sanat Merkezi, ilde gösterdiği başarılı çalışmaların yanında sosyal etkinliklerde de aile, öğrenci ve öğretmen ilişkilerini pekiştiriyor. Bu çerçevede Yusuf Gökçenay Bilim Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Refik Bayram’ın destekleri ile BİLSEM Rehberlik Birimi öğretmeni Helin Yarcel tarafından öğrencilerin ailelerine yönelik 4 Mart-29 Nisan 2022 tarihleri arasında 7 haftalık eğitim programı düzenlendi.
Eğitim programında üstün yetenekli öğrencilerin gelişim döneminde yaşayabilecekleri sorunların çözümü, ebeveynlerin çocuklarla iletişimi gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldı. 7 haftalık eğitim programı sonrası katılımcı velilere belgeleri Öğretmen Helin Yarcel tarafından verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|37
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|37
|73
|3. Bodrumspor
|37
|72
|4. Sivas Belediyespor
|37
|66
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|37
|63
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|37
|63
|7. Afjet Afyonspor
|37
|62
|8. Çorum FK
|37
|62
|9. Ankaraspor
|37
|54
|10. Somaspor
|37
|52
|11. İnegölspor
|37
|50
|12. Etimesgut Belediyespor
|37
|47
|13. Serik Belediyespor
|37
|42
|14. Diyarbekirspor
|37
|41
|15. Sarıyer
|37
|40
|16. Adıyaman FK
|37
|38
|17. Ergene Velimeşespor
|37
|35
|18. Turgutluspor
|37
|34
|19. Niğde Anadolu FK
|37
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|37
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21