Bilsem sınavı ne zaman? Kimler başvuru yapabilir? 2022

BİLSEM sınav takvimi MEB tarafından yayınlandı. Belirlenen takvime göre öncelikle öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınma aşaması gerçekleştirilecek.

BİLSEM ön değerlendirme 2022 ne zaman?

BİLSEM ön değerlendirme uygulaması 19 Şubat tarihinde başlayacak. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 oturum şeklinde yapılacak.

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 2 Şubat tarihinde yayınlanacak.

BİLSEM 2022 sınavı ne zaman yapılacak?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat- 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak. Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

BİLSEM sınavı hangi kategoride yapılıyor?

BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. BİLSEM sınavı resim, müzik ve genel zihinsel beceri olarak üç grupta ele alınır. BİLSEM sınavı, sınıf öğretmenleri tarafından yapılır ve sınavda başarılı olan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanırlar.

BİLSEM sınav başvuruları nasıl yapılır?

Yetenekli çocukların keşfedilmesi için yapılan BİLSEM sınavı başvuruları, yetenekli olduğu düşünülen ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri adına sınıf öğretmenleri tarafından yapılır. E-okul üzerinden yapılan başvurunun ardından öğrenciler BİLSEM sınavına girmeye hak kazanırlar.