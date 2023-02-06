Türkiye bugün Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı.

Bakan Özer duyurdu! Türkiye genelinde eğitime 1 hafta ara verildi

Saat 14.17'de Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin vurduğu 10 ilde eğitime de ara verildi. Okullar; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise 1 hafta tatil edildiği duyuruldu.

Ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu.

Okullarda eğitim 13 Şubat'ta başlayacak.

Süperhaber